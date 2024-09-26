Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın rezervi için 'tarihi rekor' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv verilerini açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi" şeklinde paylaşımda bulunan Şimşek, rezerv yeterliliğinin uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştığını kaydetti.

Bakan Şimşek'in paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle:

"Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi.

Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı.