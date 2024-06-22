Mehmet Şimşek neye vergi geleceğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek neye vergi geleceğini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni düzenleme ile moto kurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançların basit usulde vergilendirileceğini, bahşiş gelirlerinin normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyeceğini ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bahşiş ve moto kuryelerle ilgili düzenleme hakkında sosyal medya platformu X’den açıklamalarda bulundu.

MOTO KURYELER BASİT USULDE VERGİLENDİRİLECEK

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından bakanlığın açıklamasıyla ilgili haberi alıntılayarak, moto kuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi getirilmeyeceğini, sadece muafiyet getireceklerini, moto kurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştıracaklarını söyledi.

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Şimşek, açıklamasının devamında yapılan düzenleme ile beraber motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançları basit usulde vergilendirileceğini, bahşiş gelirlerini normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacağını açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomik politikalar kapsamında vergi artırımlarına gidilmeye devam ediliyor. Son olarak Motokurye maaşlarında ve garson bahşişlerine vergi uygulayacağı iddia edilmişti. Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada moto kurye ve garson maaşlarına yeni vergi uygulanmayacağını, fakat KDV muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

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