Mehmet Şimşek son kararını açıkladı: 30 Kasım’a kadar uzatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek son kararını açıkladı: 30 Kasım’a kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen dört il ve iki ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, depremden etkilenen bölgelerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde kabul edildiği belirtildi.

Bu süre zarfında beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur." denildi.

Beyanname ve bildirimlerin verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

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