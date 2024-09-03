Mehmet Şimşek son kararını açıkladı: 30 Kasım’a kadar uzatıldı

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, depremden etkilenen bölgelerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde kabul edildiği belirtildi.

Bu süre zarfında beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur." denildi.

Beyanname ve bildirimlerin verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.