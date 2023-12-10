Mehmet Şimşek tasarruf hamlesini açıkladı. 'Bu konularda hassasız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonominin seyri hakkında açıklama yaptı. Bakan Şimşek uygulanan politikalarının sonuçlarının alınmaya başlandığını söyledi ve “Türk lirasında kan kaybı durdu” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılan adımlara ilişkin son durumu değerlendirdi. Sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti. Hangi yansımaları gördüğünü anlattı. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

“Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Türk lirasında kan kaybı durdu. Ülkemizin risk primini gösteren CDS mayısta 700 baz puanın üzerindeydi. 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-Aralık döneminde Türkiye’nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi.”

Bakan Şimşek, Türkiye’nin not görünümünün iyileştiğini söyledi, brüt rezervlerin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığına ifade etti.

RAKAMLARIN AKSİNE CARİ AÇIK DÜŞTÜ DEDİ

Bakan büyümede "Yeniden dengelenme başladı. Daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz” dedi. Şimşek cari açığın azalmaya devam ettiğini söyledi.

KKM’Yİ ÖNCE GETİRİP ŞİMDİ DE KÖTÜLEME DÖNEMİ

KKM hesaplarından çıkış olduğunu belirten Şimşek, “Para politikasındaki normalleşme ile Türk lirası getirileri artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos’ta 3.3 trilyon liraydı, 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2.7 trilyon liraya geriledi” dedi.

KAMU TASARRUFUNDA TOGG ŞARTI

Kamudaki tasarruflarda son durum hakkında ise Şimşek, kurumların planlanmış taşıt talebinin olduğunu belirtti ve örnek verdi: “Taşıtım eski, yenilenmesi lazım diye talepler geliyor. Onay verirken sadece yerli ve milli olan elektrikli TOGG’u alabilirsin diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz” diye konuştu.