Mehmet Şimşek’i acınacak hale soktu: Ne diyeyim, yazık!

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi’nin ekonomi yazarı Dilek Güngör, düşük vergi ödemek isteyen Türk iş adamlarının yeni yöntemini köşesine taşıdı.

“Yazık, bizim Hazine ve Maliye Bakanlığı istediği kadar vergiyi artırmaya çalışsın. Türk işadamında yöntem çok…” diyen Güngör, yeni adresin Balkanlar olduğunu vurguladı.

Güngör’ün “Hizmet yerli fatura yabancı” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

“NE PARA TÜRKİYE’DE KALIYOR, NE DE MALİYE KASASINA GİRİYOR”

Siz Türkiye sınırında bir ticaret ya da alışveriş yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, fatura Montenegro (Karadağ), Estonya gibi gelir ve kurumlar vergisinin düşük olduğu ülkelerden kesilmiş… Şirketler bu saydığım ülkelerde firma kuruyor. Türkiye'de yaptıkları iş karşılığında bu ülkelerde kurdukları firmalardan fatura kesiyor. Parayı da yurtdışındaki banka hesabına göndertiyor. Ne buradaki hizmetin parası Türkiye'de kalıyor ne de Maliye'nin kasasına vergi giriyor. Anlayacağınız, Türkiye transit ülke gibi…

“TÜRK İŞADAMINDA YÖNTEM ÇOK”

Karadağ'da resmi rakamlara göre yaklaşık 8 bin Türk şirketi faaliyet gösteriyor, ancak bu rakam buzdağının sadece görünen kısmı… Çünkü, fatura kesimi amacıyla kurulan birçok şirket, o ülkelerin vatandaşları adına kayıtlı. Balkanlar genelinde yaygın olan bu yöntem, vergi yükümlülüklerini hafifletmek isteyen birçok işletme tarafından tercih ediliyor. Çünkü, Karadağ'da yüzde 9 ve yüzde 15 gibi düşük gelir ve kurumlar vergisi oranları sunuluyor. Bir nevi, offshore adaları gibi… Ne diyeyim? Yazık, bizim Hazine ve Maliye Bakanlığı istediği kadar vergiyi artırmaya çalışsın. Türk işadamında yöntem çok…