Mehmet Şimşek’in bakan olmasına vatandaşlardan olay yorum

Sokak röportajında vatandaşlara, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve gelen Mehmet Şimşek soruldu. Vatandaşların cevapları ise gündem oldu.

Mehmet Şimşek’in bakan olmasına vatandaşlardan olay yorum

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan galip geldi. Seçimlerin ardından yeni kabine açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi.

Derinleşen ekonomik krizde Şimşek kurtarıcı olarak görüldü. Şimşek’in bakan olmasının ardından Türk Lirası hızlı bir şekilde değer kaybetti. 1 ABD Doları 23. 50 seviyelerine kadar çıktı. Durum böyle olunaca da zamlar üst üste yağdı.

Ekonomik kriz eşiğindeki vatandaş ise ne yapacağını şaşırdı, zamlar karşısında beli büküldü.

Zeyrek isimli Youtube kanalında Şimşek'in göreve getirilmesi ile ilgili sokak röportajı yapıldı.

VATANDAŞLARDAN İLGİNÇ YANITLAR

“Ekonominin başına Mehmet Şimşek geldi. Ekonomiyi düzeltir mi?” sorusuna vatandaşlar ilginç yanıtlar verdi.

Bir vatandaş, ekonomiyi düzeltip düzeltemeyeceği konusunda "He he düzeltir, daha batırır, iyice batırır." dedi.

Bir diğeri ise "Boş ver abi ya, beni bağlamaz." yanıtını verdi.

Konuyla ilgilenmeyen bir vatandaş "Hiç anlamam o işlerden." diye konuştu.

Diğer bir vatandaş ise "Gelsin bana ne, benim aklım ermez." şeklinde yanıtladı.

Pazardan geldiğini söyleyen bir vatandaş ise ”Pazarda fiyatlar nasıl” sorusuna “Fiyatlar çok pahalı çok kötü” dedi.

Video sosyal medyada gündem oldu.

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