Mehmet Şimşek’in Cengiz ve Kolin’e kıyağı ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD doları cinsinden özelleştirme borçlarını Türk lirasına çevirip 6 takside böldüğünü duyurdu.

Bu işlemde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzasının bulunduğu belgeleri paylaşan Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"AK Parti'nin, Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD Doları cinsinden özelleştirme borçlarını TL’ye çevirip 6 taksit yaptığını tespit ettik. Zarar: 38.067.802 Dolar, yani 38 milyon Dolar! Belgelerde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası var! Not: 2017’de imzalanan ek sözleşmeye göre, ilk taksit 2017, son taksit Mayıs 2022 olarak belirlenmiş."

Yavuzyılmaz, bu durumu 3493 sayılı ÖİB resmi yazısı ve Özelleştirme Ek Sözleşmesi'ni paylaşarak belgeledi.

CENGİZ HOLDİNG KİMİN?

Cengiz Holding, 1980 yılında Mehmet Cengiz tarafından inşaat sektöründe kurulan bir şirketler grubudur. Günümüzde, sadece inşaat değil, enerji, maden, turizm, altyapı, havalimanı ve sigorta gibi çeşitli sektörlerde de faaliyet göstermektedir. Cengiz Holding’e bağlı olan Cengiz İnşaat A.Ş, 2013 yılında Engineering News Record Dergisi tarafından dünyanın en büyük 127. firması olarak sıralandı.

19 Temmuz 2013 tarihinde TMSF tarafından yapılan bir ihale sonucunda, Akşam Gazetesi, Skyturk, Alem FM ve Alem Dergisi gibi medya kuruluşlarını Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat ile birlikte eşit olarak satın alındı.

SEKTÖREL FAALİYETLERİ

İnşaat

Cengiz İnşaat (1987- )

Enerji

Cengiz Enerji (2000- )

Cengiz Elektrik Toptan Satış

Samgaz Doğalgaz

SelçukGaz Doğalgaz

Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Meram Elektrik Dağıtım

Çamlıbel Elektrik Dağıtım

Akdeniz Elektrik Dağıtım

Kalehan Enerji

Cenal Elektrik

Maden

Eti Bakır Küre Tesisleri (2004- )

Eti Bakır Samsun Tesisleri (2004- )

Eti Alüminyum Tesisleri (2005- )

Murgul Bakır Tesisleri (2006- )

Halıköy Antimuan Tesisleri (2007- )

Eti Bakır Mazıdağı Tesisleri (2013- )

Eti Bakır Lahanos Tesisi (2014-)

Şirvan madenköy bakır tesisleri (2017- )

Turizm

Bodrumbir Turizm Yatırım

Havacılık

Cengiz Havacılık (2006- )

Sigorta

Cengizler Sigorta Aracılık Hizmetleri (1998- )

İşletme

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı işletmesi (2016- )

İstanbul Yeni Havalimanı işletmesi

Medya

Akşam Gazetesi (Kolin ve Limak Holding ortaklığıyla)

Skytürk 360 (Kolin ve Limak Holding ortaklığıyla)

KOLİN ŞİRKETİ SAHİBİ KİMDİR?

Kolin İnşaat'ın sahibi ve Koloğlu Holding'in de sahibi olan Celal Koloğlu, 1955 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Koloğlu, iş hayatına 1977 yılında kurduğu Kolin İnşaat ile adım attı.

Kolin İnşaat, Türkiye merkezli bir şirket olup dünya çapında projeler gerçekleştirmektedir. Altyapı, üstyapı, endüstriyel tesisler, enerji, ulaşım, sağlık, eğitim, turizm ve konut alanlarında faaliyet gösterdi.

Şirketin CEO'su Eren Koloğlu'dur, aynı zamanda Celal Koloğlu'nun oğludur. Eren Koloğlu, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına 2005 yılında Kolin İnşaat'ta başladı.

YAVUZYILMAZ'IN PAYLAŞTIĞI BELGELER

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgeler ise şu şekilde: