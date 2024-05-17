Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesi onları vurdu. Birer birer terk ediyorlar

Memur olmak isteyen gençler, tasarruf tedbirleri ile kamuya personel alımına sınırlama getirilmesi üzerine KPSS kurslarından ayrılmaya başladı. Kursa giden öğrencilerden olan Oğuzhan Öztürk, KPSS’ye hazırlanmayı bırakan çok insanın olduğunu dershane ortamında ve kendi ortamında gördüğünü dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri, kamuda uygulanacak istihdam sınırlamasına Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan ve atanıp memur olma hayali kuran binlerce genç tepkisine neden oluyor. KPSS kursuna giden ve uzun yıllardır atama bekleyen üniversite mezunları, morallerinin bozulduğunu ifade etti.