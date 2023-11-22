Mehmet Şimşek'ten dolar hamlesi. 30 puan artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Döviz girişini arttırmak için yeni düzenleme yolda. Bakan Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını belirtti.

KAYNAK: AA
Mehmet Şimşek'ten dolar hamlesi. 30 puan artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Mehmet Şimşek, hayata geçirecekleri yeni reform paketine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ülkeye döviz girişini artırmak için Vergi indirim ve istisna oranlarının yüzde 30'a kadar artırılacağı öğrenildi.

Uygulanan ekonomi programıyla daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, programla, fiyat istikrarını kalıcı tesis etmenin, yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını desteklemenin, cari işlemler dengesini iyileştirmenin ve bütçeyi sürdürülebilir ve sağlıklı kaynaklarla finanse etmenin, öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Şimşek, bu çerçevede, para, maliye ve gelirler politikasını eş güdüm içinde yürütecek üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformları hayata geçireceklerine işaret ederek, vergi alanında da Orta Vadeli Program'da belirttikleri politikalara yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

"KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULAYACAĞIZ"

Bu çalışmaların bir kısmını önceliklendirdiklerini ve konunun yakın zamanda Meclis gündemine geleceği bilgisini veren Şimşek, şöyle konuştu:

"Paketle ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ihracatın desteklenmesi ve ülkemize döviz girişini teşvik edecek düzenlemeler öngörüyoruz. Ülkemize döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını kazancın ülkeye getirilmesi şartıyla artıracağız. İhracatın desteklenmesi amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ilişkin kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız. Uygulama, imalatçı veya tedarikçi kurumların, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetleri için geçerli olacak."

"KAR PAYININ TÜMÜNÜN ÜLKEYE GETİRİLMESİ ŞARTI"

Şimşek, dövizin ülkeye getirilmesini teşvik edecek uygulamanın detaylarına ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz. Böylece kurumlar vergisi mükelleflerimizin vergi yükünü bu kazançlar için yüzde 5'e düşürüyoruz."

Şimşek, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, yurt dışından elde edilen kar paylarının tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla bu kazançların yüzde 50’sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna edeceklerini de ifade etti.

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