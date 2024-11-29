Mehmet Şimşek'ten 'ekonomide yeniden dengelemeyi sağladık' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İç talepten girdi, dış talepten çıktı. İstihdam rakamlarını verdi, dezenflasyona girdi. Bakan Şimşek bu konuları yaptığı paylaşımda dile getirdi. Şimşek, paylaşımın sonunda "Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Şimşek'in bu sözlerine bakalım, emekliler ne diyecek. O emekliler refaha kavuşabilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı'nın paylaşımı şöyle:

"Ekonomide yeniden dengelenmeyi sağladık.

İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e geriledi.

İstihdam üçüncü çeyrekte yıllık 1 milyon kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 8,7 gerçekleşti. İşgücü piyasasında dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğu görülüyor.

Dezenflasyonla birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde 2025 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını bekliyoruz.

Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz".