Mehmet Şimşek'ten enflasyon verileri sonrası açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşti.

Uzmanların beklentilerine göre veriler yüksek gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek, eylülde yüksek enflasyon gelmesini gıda fiyatlarına bağlarken zirai don ve kuraklığa dikkat çekti.

"DEZENFLASYONUN DEVAMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Öte yandan dezenflasyona vurgu yapan Şimşek, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi.

Bakan Şimşek'in paylaşımının tamamı şöyle:

Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu.

Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı.

Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu.

Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor.

Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız.

