Kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 33,29 açıklamasıyla 12 aylık ortalama kira verisi de netleşti. Böylece Eylül ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Kira artış oranı yüzde 38,36.

Kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde oranında zam yaparak ödeme yapacak. Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 39,62 olmuştu.

