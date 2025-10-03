Kira artış oranı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 33,29 oldu. Kira artış oranı yüzde 38,36.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 33,29 açıklamasıyla 12 aylık ortalama kira verisi de netleşti. Böylece Eylül ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Kira artış oranı yüzde 38,36.

Kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde oranında zam yaparak ödeme yapacak. Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 39,62 olmuştu.

TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladıTÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG enflasyonu açıkladıENAG enflasyonu açıkladı

TÜİK verileri duyurdu: Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu!TÜİK verileri duyurdu: Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu!

Son Haberler
Şeker fabrikasında peş peşe zehirlenme! AFAD ve polis devrede
Şeker fabrikasında peş peşe zehirlenme! AFAD ve polis devrede
Kandaki şekeri tuş ediyor! Damar daralmasına duvar örüyor
Kandaki şekeri tuş ediyor! Damar daralmasına duvar örüyor
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
TÜİK verileri duyurdu: Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu!
TÜİK verileri duyurdu: Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu!
TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı