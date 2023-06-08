Mehmet Şimşek'ten ilk hamle. Bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar ile gelecek hafta perşembe bir araya gelecek.

Mehmet Şimşek'ten ilk hamle. Bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar ile gelecek hafta perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor.

“YAPILMASI GEREKEN BİR TOPLANTI”

Yetkili bankacıların verdiği bilgiye göre, üst düzey bir bankacı, "Bu doğal olarak yapılması gereken bir toplantı" dedi.

Kaynaklar, yeni bakan ile sektör değerlendirmesinin ve güncel konuların görüşülmesinin beklendiğini ifade etti.

Bankacılık sektörü son 1.5-2 yıldır alışılagelmişin dışında uygulanan ekonomi modeli ile çok sayıda düzenlemeye maruz kalırken, sektör temsilcileri de ara ara bu uygulamaların kaldırılması şikayetlerini dile getirmişti.

ŞİMŞEK, RASYONEL ZEMİN ÇIKIŞI YAPMIŞTI

Şimşek'in atanmasından sonra mevcut politikalardan ortodoks politikalara geçiş beklentisi piyasalarda artarken Şimşek, atanmasının hemen ardından "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" açıklamasını yapmıştı.

Şimşek, dünkü Twitter paylaşımında da "Öngörülebilirliği artıracak kurallar temelinde politika yapıcılığına bağlılığımızı teyit ediyoruz" dedi.

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