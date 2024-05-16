Mehmet Şimşek’ten izin çıkmadı! Öğretmenlere iki kötü haber

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı önümüzdeki hafta Meclis’e gelecek.

Taslak üzerinde çalışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a bir sunum yaptığı öğrenildi.

Gazeteci Mahmut Özay’ın haberine göre teklifi ilgili bakanlıklar da detaylı inceledi. Taslak metin içinde yer alan ek ders ücretine artış planlaması, kamuda açıklanan tasarruf paketine takıldı.

Öğretmenler gündüz 140, gece ve hafta sonu eğitimlerinde ise 150 gösterge rakamı üzerinden hesap edilen tutar kadar ek ders ücreti alıyordu.

HAZİNE BAKANLIĞI EK ÜCRETE İZİN VERMEDİ

Hazırlanan çalışmada ek ders ücretinin gösterge rakamı yükseltildi. Gece, gündüz ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın 160 gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ödenmesi yönünde düzenleme hazırlandı. Ek ders ücretlerinde yapılması beklenen yüzde 15’lik artışa Hazine ve Maliye Bakanlığı izin vermedi. İstişareler devam ediyor.

15 YILLIK ÖĞRETMENLERE YEŞİL PASAPORT ÇIKMADI

Özel okullarda ise 15 yıl ve üzerinde hizmeti olan öğretmen ve yöneticilere yeşil pasaport verilmesi bekleniyordu. Ancak bu düzenlemeye de Dışişleri Bakanlığı’ndan onay çıkmadı. Son kararı Meclis verecek.