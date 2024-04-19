Mehmet Şimşek’ten ‘pişmanlık’ çağrısı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Mehmet Şimşek’ten ‘pişmanlık’ çağrısı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kira, ücret ve değer artış kazancı gibi gelirlerini beyan etmeyen 400 binden fazla mükellef tespit etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından bu konuda şu paylaşımda bulundu:

2,6 MİLYON VERGİ BEYANNAMESİ VERDİ

2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi.

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Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz. Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız.

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5 NİSAN’DA SON BULMUŞTU

Geçtiğimiz yılın gelirlerine ilişkin beyan dönemi, 1 Mart’ta başlayarak 5 Nisan’da son bulmuştu.

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Bu süreçte, kira, ücret ve diğer kazanç kalemlerinden gelir sağlayan 1 milyon 811 bin mükellef, toplamda 399,2 milyar lira matrah ve 126,9 milyar lira vergi beyanında bulunmuştu. Önceki yıla kıyasla beyanname sayısında %27, matrah miktarında %107 ve hesaplanan vergide %101’lik bir artış yaşanmıştı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyanname veren 1,8 milyon mükellefe ek olarak, ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde eden 2,6 milyon mükellefe SMS yoluyla teşekkürlerini iletmişti.

Ancak beyan döneminin sona ermesiyle birlikte, GİB kira, ücret ve değer artış kazancı elde ettiği halde beyanname vermeyen mükellefleri tespit etti.

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