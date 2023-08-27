Mehmet Şimşek'ten vergisiz telefon açıklaması: 15 model üzerinde çalışma yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili, "Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten vergisiz telefon açıklaması: 15 model üzerinde çalışma yapıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında bulunan üniversite öğrencilerine 'vergisiz telefon’ çalışmasının ayrıntıları belli oldu.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını ifade etti.

"CARİ AÇIĞI DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

Bakan Şimşek’in, “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz” dediği belirtildi.

Konunun önümüzdeki günlerde yapılacak ilk kabine toplantısında değerlendirileceği öğrenildi.

HANGİ FİRMALARI KAPSAYACAK?

Gençlere vergisiz telefon düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından gözler Türkiye’de üretim yapan firmalara çevrildi.

Buna göre, Xiaomi, Samsung, OPPO, TCL, REALME, OMİX, GENERAL MOBİLE, TECNO MOBİLE, POCO gibi markalara ait bazı telefonların bu kapsamda olduğu belirtiliyor.

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