Mehmet Topal imzayı attı. Yeni takımı şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Topal imzayı attı. Yeni takımı şaşırttı

Teknik direktörlük kariyerine adım atan Mehmet Topal, Romanya 1. Lig ekib Petrolul'un başına geçti.

Türk futboluna damga vurmuş isimlerden biri olan Mehmet Topal teknik direktörlük kariyerine adım attı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra, Valencia ve Başakşehir'de de forma giyen Mehmet Topal, 38 yaşında teknik direktör oldu.

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Mehmet Topal, Romanya 1. Lig ekibi Petrolul'un başına geçti. Ploiești şehrindeki Ilie Oana Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Topal, "Burada olmak ben ve ailem için çok büyük bir gurur. Köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hayatımda çok büyük hocalarla çalışma fırsatı buldum. Benim de ilk antrönürlük tecrübem olacak. Futbolculuğumda seviyemi en üst düzeye çıkarmaya çalıştım. Teknik direktörlükte de hedefim aynı olacak. Ben ve ekibim bu 100 yıllık camianın başarısı için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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Gheorghe Hagi’nin takımı olan Farul Constanta ile oynayacakları maçlar hakkında Topal, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp onları buradan üzerek göndereceğiz." dedi.

Topal, "Teknik direktör olarak Unai Emery'i örnek alıyorum ve sürekli de kendisiyle görüşüyoruz." bilgisini verdi.

Transfer politikası hakkında ise Topal, "Daha çok Rumen oyuncularla ve kaliteli yabancılarla bir kadro oluşturacağız. Tercih ettiğim birkaç oyun sistemi var. Daha çok 4-3-3 oyun sistemiyle oynayacağız." bilgisini verdi.

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İmza töreninin sonunda Topal ile kulüp yöneticileri, Petrolul forması ile Türkiye Milli Takım formasının birleştirildiği özel bir formayla poz verdi.

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