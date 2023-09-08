Mehmetçik sınırda 8 günlük bebesinin kıyafetini koklayarak nöbet tuttu

Kuzey Irak’taki operasyonda 8 günlük kızının kıyafetini koklayıp “Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum” diyen komutanın görüntüleri tekrar gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mehmetçik sınırda 8 günlük bebesinin kıyafetini koklayarak nöbet tuttu

Editör: Özge Ceren Çimen

Irak'ın kuzeyinde operasyonlarda görev alan personelin komutanı olduğu belirtilen bir askerin unutulmaz videolu mesajı tekrar gündem oldu.

Komutanının görüntülerini cep telefonuyla kaydeden asker komutanına “Bir mesajınız var mı?” diye sordu.

Komutan poşetin içinde bulunan 8 günlük kızına ait olduğunu söylediği kıyafeti çıkararak, “Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak’tan benim için çok değerli olan bir şeyi paylaşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum.” dedi.

Görüntüleri çeken asker ise komutanına “İnşallah sağ salim kavuşacaksınız kızınıza” dedi.

Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

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