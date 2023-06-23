Mehmetçik teröristlerin inine girdi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara operasyon yaptı.

Mehmetçik teröristlerin inine girdi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

msb1.jpg

Mağara, sığınak ve barınaklardaki arama-tarama faaliyetlerinde, 20 AK-47 piyade tüfeği, 2 kullanılmaz durumda doçka, 89 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 7 RPG-7 antitank mühimmatı, 16 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 40 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 7 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 32 RPG-7 antipersonel sevk fişeği, 684 doçka mühimmatı, 77 bombaatar mühimmatı, 21 adet 81 milimetre havan mühimmat hassas tapası, hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 23 adet 81 milimetre havan hassas tapası, 37 RPG-7 antipersonel hassas tapası, tanksavar beşiği, doçka namlusu, doçka ayağı, 4 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek namlusu, 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mekanizması, 10 AK-47 mekanizması, 3 AK-47 üst kapağı, 2 AK-47 mil yayı, AK-47 el tutamağı, M-16 dipçiği, 8 misket bombası, EYP yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, 3 drone kumandası, 52 palaska, 39 kütüklük ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.

1-001.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
MFÖ grubunun Özkan'ı için hastaneden haber geldi. 3 aydır yoğun bakımdaydı Magazin
MFÖ grubunun Özkan'ı için hastaneden haber geldi. 3 aydır yoğun bakımdaydı
Plajda panik: Fransız turisti uzun uzun kokladı sonra dayamayıp hart ısırdı Dünya
Plajda panik: Fransız turisti uzun uzun kokladı sonra dayamayıp hart ısırdı
'Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı 8'e düştü' Güncel
'Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı 8'e düştü'
Fatih Ergin'in ortaya çıkardığı skandalı CHP'nin ardından İYİ Parti de Meclis'e taşıdı. Suriyelilerin SGK'yı hortumladığı ortaya çıkmıştı Siyaset
Fatih Ergin'in ortaya çıkardığı skandalı CHP'nin ardından İYİ Parti de Meclis'e taşıdı. Suriyelilerin SGK'yı hortumladığı ortaya çıkmıştı
Tarlada otururken bir anda arıların saldırısına uğradı Yaşam
Tarlada otururken bir anda arıların saldırısına uğradı
Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı Yaşam
Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı
ABD'li banka dolarda her gün olacakları açıkladı Ekonomi
ABD'li banka dolarda her gün olacakları açıkladı