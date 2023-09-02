Mehmetçik Vakfı adına para toplayan dolandırıcılara gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin Mehmetçik Vakfı adına sahte belgelerle vatandaşlardan bağış topladıkları bilgine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin aracını Pülümür ilçesi Çobanyıldızı köyünde tespit etti.

Araçta yapılan aramada iki adet küçükbaş hayvan ve birçok farklı dernek ismiyle düzenlenmiş fiş ele geçirildi.

Araçta bulunan Y.D. ve İ.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili Pülümür Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.