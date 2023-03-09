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Katlanabilir telefon furyasına o marka da katılıyor. 2023 yılında tanıtım yapılacak

Akıllı telefon şirketi olan Meizu'nun da katlanabilir akıllı telefon üreteceği ortaya çıktı. Üstelik cihazın 2023 yılında tanıtılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:23
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Meizu da katlanabilir akıllı telefon üretecek

Katlanabilir telefon furyasına o marka da katılıyor. 2023 yılında tanıtım yapılacak
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Meizu Başkan Yardımcısı, Huang Zhipan, markanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu 2023'ün sonuna kadar piyasaya süreceğini duyrdu. Akıllı telefon hakkında hedeflenen çıkış tarihi hariç hiçbir detay paylaşmadı.

MEIZU'NUN KATLANABİLİR TELEFONU PAHALI OLACAK

TeknolojiOku.com'da yer alan habere göre; üretilecek akıllı telefonun üst düzeye hitap edeceği belirtildi. Meizu markasının ilk katlanabilir cihazının amiral gemisi düzeyde özellikler taşıyacağının düşünüleceği ifade edildi. 

Katlanabilir modelin yanı sıra Meizu çok yakın tarihte Meizu 20 isimli yeni bir akıllı telefon serisini de tanıtacak. Meizu 20 ve Meizu 20 Pro modellerini kapsayacak olan serinin Pro modeli Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini taşıyacak.

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