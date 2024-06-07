Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde ‘afet türleri’ düzenlemesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, afet tehlikelerinin araştırılması ve bu tehlike ve risklerin, ilgili idarelerin imar planı çalışmalarında ve yerleşim alanlarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Buna istinaden, imar planı hazırlama sürecinde, afet türlerinin araştırılması ve bu araştırmaların sonuçlarının plan kararlarına yansıtılması için düzenlemeler yapıldı. Yönetmelikte belirtilen afet türleri arasında "Deprem, kütle hareketi (heyelan, çığ, kaya düşmesi, obruk vb.), tsunami, sel/taşkın, yangın gibi doğal afetler ile insan ve teknoloji kaynaklı endüstriyel/kimyasal kazalar, kitlesel göç gibi tehlikeler" yer almakta ve bu tehlikelere yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen bilgi ve belgeler, analizler, etütler, haritalar, jeolojik ve hidrolojik yapı bilgileri, doğal kaynak verileri, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dair risk analizleri, meteorolojik veri ve bulguların analizleri, il afet risk azaltma planlarında önerilen önlemler esas alınmaktadır.

Ayrıca, imar planlarında afet türleri ve risklerin gösterimi amacıyla "Kentsel Risk Alanı (yangın, endüstriyel/kimyasal kaza vb.), Tsunami Risk Alanı (sel/taşkın vb.), Kütle Hareketi Risk Alanı (kaya düşmesi, heyelan, çığ, obruk oluşumu), fay sakınım zonu/tampon alanı" gibi gösterimlerin kullanılması öngörülmüştür.

Bu düzenleme ile afet türlerinin tanımlanması, planlama süreçlerinde bu türlerin araştırılması ve araştırma sonuçlarına göre belirlenen afet tehlike ve risklerinin planlara aktarılması, böylece olası afetler sonrasında meydana gelebilecek zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.