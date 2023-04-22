Meksika Cumhurbaşkanı makam uçağını sattı, geliriyle 2 hastane yapılacak

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, makam uçağının Tacikistan’a satıldığını ve geliriyle iki hastane yapılacağını açıkladı.

Meksika Cumhurbaşkanı makam uçağını sattı, geliriyle 2 hastane yapılacak

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede son 4,5 yıldır tartışmalara neden olan makam uçağının Tacikistan’a satıldığını açıkladı. Tacikistan’ın “Boeing 787” model makam uçağı için yaklaşık 92 milyon dolar ödediğini belirten Lopez Obrador, bu parayı, ülkenin güneyinde 80 yataklı iki hastane inşa etmek için kullanacaklarını bildirdi.

Euronews'te yer alan habere göre, Lopez Obrador, 1 Aralık 2018’de göreve geldikten sonra ülke için “çok lüks olduğu” gerekçesiyle makam uçağının kullanılmasına karşı çıkarak, yurt dışı yolculukları ticari yolcu uçaklarıyla gerçekleştirdi.

UÇAK ESKİ CUMHURBAŞKANI PENA NEİTO'NUN İKTİDARINDA SATIN ALINMIŞTI

Meksika’nın eski Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto’nun iktidarı sırasında 2012 yılında 80 yolcu taşıma kapasitesine sahip özel uçak yaklaşık 218 milyon dolara satın alınmıştı. Özel banyosu, yatak odası ve çalışma odası bulunan uçağın, 300 kişi taşıyabilecek yolcu uçağına dönüşmesinin maliyeti fazla olduğu için alıcı bulmakta zorluk çekilmişti.

Lopez Obrador, daha önce binmeyi reddettiği uçağın içinden çektiği bir video görüntüsünde, uzun bir aradan sonra uçağı satmayı başardıkları için mutlu olduklarını belirterek, uçağın satışından elde edilen parayı iki hastane inşa etmek için kullanacaklarını söyledi.

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