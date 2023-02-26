Ülke bu fotoğrafla çalkalanıyor. Bu aluş gibi görünüyor. Her şey mistik

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya hesabından ruhani bir varlığın paylaşımını yaptı.

Obrador'un Twitter hesabından paylaştığı iki fotoğraftan ilkinde hava karanlıkken ağacın dalında duran ve insana benzeyen varlık görülüyor.

İkincisinde de ülkedeki Ek Balam arkeolojik kazı alanında bulunan "küçük insan" görünümlü heykel yer alıyor.

"ALUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İlk fotoğrafın 3 gün önce bir mühendis tarafından çekildiğini kaydeden Obrador, "Bu, aluş gibi görünüyor. Her şey mistik." dedi.

ALUŞ NEDİR?

Maya mitolojisinde “küçük ve yaramaz ruhani varlıklar” olarak tanımlanan "aluş"ların genellikle ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürdüğüne inanılıyor.

Mitolojiye göre insanlara görünmeyen "aluş"ların eşyaları saklamak gibi huyları var.