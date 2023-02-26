26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ülke bu fotoğrafla çalkalanıyor. Bu aluş gibi görünüyor. Her şey mistik

Ülke bu fotoğrafla çalkalanıyor. Bu aluş gibi görünüyor. Her şey mistik

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Maya mitolojisine ait olan “küçük ve yaramaz ruhani varlıklar” olduklarına inandığı 'varlığı' paylaştı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:16
Takip Et

Meksika Devlet Başkanı mitolojik varlık fotoğrafı paylaştı

Ülke bu fotoğrafla çalkalanıyor. Bu aluş gibi görünüyor. Her şey mistik
+
Aa
-

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya hesabından ruhani bir varlığın paylaşımını yaptı.
Obrador'un Twitter hesabından paylaştığı iki fotoğraftan ilkinde hava karanlıkken ağacın dalında duran ve insana benzeyen varlık görülüyor.
İkincisinde de ülkedeki Ek Balam arkeolojik kazı alanında bulunan "küçük insan" görünümlü heykel yer alıyor.

"ALUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İlk fotoğrafın 3 gün önce bir mühendis tarafından çekildiğini kaydeden Obrador, "Bu, aluş gibi görünüyor. Her şey mistik." dedi.

ALUŞ NEDİR?

Maya mitolojisinde “küçük ve yaramaz ruhani varlıklar” olarak tanımlanan "aluş"ların genellikle ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürdüğüne inanılıyor.
Mitolojiye göre insanlara görünmeyen "aluş"ların eşyaları saklamak gibi huyları var.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
1
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
2
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
3
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
4
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
5
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
7
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
﻿Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
﻿Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
﻿Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
﻿Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
﻿Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
﻿Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
﻿Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
﻿Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
﻿Hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?
﻿Hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?
﻿Hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.