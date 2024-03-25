Meksika Devlet Başkanı'ndan Trump açıklaması

ABD'de yayımlanan "60 Minutes" programında açıklamalar yapan Lopez Obrador, göç kaosunun çözümünün duvar inşa etmekten geçmediğini söyleyerek, "Trump, Beyaz Saray'a dönerse duvar inşaatını sürdüreceğini sanmıyorum." dedi.

Lopez Obrador, Trump ile iyi çalıştıklarını vurgulayarak, "Duvar hiçbir işe yaramaz. ABD göç sorununu çözmek istiyorsa Meksika'ya ihtiyacı var. Trump ile birbirimizi çok iyi anlardık. Her iki halkın da yararına olacak şekilde bir ticaret anlaşması imzaladık." ifadelerini kullandı.

Washington'un Latin Amerika ve Karayipler'deki fakir ülkelere milyarlarca dolar yardım taahhüdü olduğunu anımsatan Lopez Obrador, bunun hayata geçmemesi durumunda göçmen akışının artarak süreceği uyarısında bulundu.