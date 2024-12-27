Meksika lideri uyuşturucu kaçakçılığını konu alan dizilere ateş püskürdü

Sheinbaum, basın toplantısında, uyuşturucu kaçakçılığını ele alan televizyon dizilere yönelik eleştirilerde bulundu.

Dizilerin gençler üzerindeki etkisine değinen Sheinbaum, "Çok uzun bir süre boyunca, sanki bir suç grubunun parçası olmanın lüks bir yaşamı beraberinde getireceği izlenimi veren pek çok televizyon dizisi tanıtıldı. Bazı gençlerde, bir suç grubuna katılırlarsa böyle bir yaşam seçeneğine sahip olacakları fikri oluşuyor; ancak gerçekte bu, bir ölüm seçeneğidir, çünkü yasa dışı bir faaliyete katılarak hayatlarını riske atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, uyuşturucu kaçakçılığını ele alan dizilerin yerine, bilgi yarışmalarının teşvik edilmesini belirtti.

Yeni güvenlik stratejisinin ana odağının gençleri şiddetten uzak tutmak olduğunu vurgulayan Sheinbaum, hiçbir gencin organize suç gruplarına yaklaşmaması için çeşitli projeler geliştireceklerini söyledi.

"ÇÜNKÜ BU BİR YAŞAM SEÇENEĞİ DEĞİL, BİR ÖLÜM YOLUDUR"

Devlet Başkanı Sheinbaum, "Para mutluluk getirmez. Gerçek mutluluk, doğa sevgisi, insan sevgisi, aile sevgisi gibi değerlerle şekillenir, şiddet yerine sevgiyle yönlendirilen bir yaşam tercihi olmalıdır. Şiddet dışında bir yaşam seçeneği sunulmalı. Böylece, Meksika'da hiçbir genç şiddeti seçmek veya bir suç grubuna katılmak zorunda kalmaz, çünkü bu bir yaşam seçeneği değil, bir ölüm yoludur."