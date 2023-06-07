Meksika ordusu yakaladığı 5 uyuşturucu kaçakçısını infaz etti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ordunun, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda yakaladığı 5 kişiyi infaz ettiğini kabul etti.

Meksika ordusu yakaladığı 5 uyuşturucu kaçakçısını infaz etti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ordunun, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda yakaladığı 5 kişiyi infaz ettiğini kabul etti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında Obrador, ordunun ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yakaladığı 5 uyuşturucu kaçakçısını silahlarına el koyduktan sonra öldürdüğünü doğruladı.

İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Obrador, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek "Beni olayla ilgili bilgilendirdiler ve şu an işlem yapılıyor. Görünüşe göre infaz var, önceki hükümetler gibi değiliz, buna izin verilmez. Sorumlular gözaltında. " ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığının harekete geçtiğini aktaran Obrador, olayın örtbas edilmeyeceğini, savcılığın soruşturmayı derinleştirdiğini söyledi.

Askerlerin duvara yasladıkları 5 kişiyi infaz görüntülerinin medyaya sızması üzerine, ülkede tartışmalar başlamıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kovalamacanın ardından askeri araçtan kaçan kamyonetin istinat duvarına çarparak durduğu görülüyor.

Kaza yapan kamyonetin etrafını saran 11 Meksikalı askerin, 5 kişiyi aracın içinden sürükleyerek çıkarttıktan sonra elleri bağlı şekilde duvara yasladıkları kayıtlara yansıdı.

Askerler, kamyonetin içinden çıkarttıkları uzun namlulu silahlara el koyduktan sonra 5 şüpheliyi infaz etti.

Meksika basını operasyonun 18 Mayıs'ta yapıldığını bildirdi.

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