Meksika'da 14 polis kaçırıldı

Meksika’nın Chiapas eyaletinde silahlı bir grup, otobüste yolculuk yapan 14 polisi kaçırdı.

Meksika'da 14 polis kaçırıldı

Meksika’nın güneyinde yer alan Chiapas eyaletinde silahlı bir grup, polisleri taşıyan seyir halindeki otobüsün yolunu keserek, 14 eyalet polisini kaçırdı.

Otobüste aralarında 9 kadının da bulunduğu toplam 23 polisin olduğu belirtilirken, silahlı kişilerin kadın polisleri serbest bıraktıkları aktarıldı.

Chiapas Eyaleti Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaçırılan polislerin kurtarılması için federal güçlerle ortaklaşa bir operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Saldırganlar tarafından olay sonrası sosyal medyaya servis edilen görüntüde, kaçırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken, serbest bırakılmaları için Chiapas'taki bazı üst düzey emniyet yöneticilerinin, organize suç örgütleriyle iş birliği yapmaları nedeniyle istifa etmeleri talep edildi.

Chiapas Eyaleti Başsavcılığı, servis edilen görüntünün doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla halen inceleme altında olduğunu açıklarken, polisleri kaçıranlara gereken cezanın verileceğini vurguladı. (İHA)

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