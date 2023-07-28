Meksika'da aşırı sıcaklar can aldı. 4 ayda 249 kişi öldü

19 Mart-22 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 45 santigrat dereceye kadar çıkan sıcaklıkların 249 kişinin ölümüne yol açtığı belirtilen raporda, Ölümlerin yüzde 92,4'ünün sıcak çarpması, geri kalanının ise susuzluk nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

En çok ölümün 100 kişiyle Nuevo Leon eyaletinde yaşandığı ifade edildi.

Hükümet, vatandaşlara sıcaklardan korunmak için günde en az iki litre su içmelerini ve özellikle 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını öneriyor.

Geçen yıl aynı dönemde, Meksika’da sıcaklıklardan dolayı 38 kişi ölmüştü.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), Meksika’da 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarla ilgili, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" değerlendirmesini yapmıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de sıcak hava dalgalarının arttığını ve dünyanın daha yoğun sıcaklık dalgasına hazırlıklı olması gerektiğini duyurmuştu.