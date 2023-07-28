Meksika’da aşırı sıcaklarda son 4 ayda 249 kişi öldü

Meksika’da aşırı sıcaklar, ölüm haberlerini de beraberinde getiriyor. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede Mart ayından bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 19 Mart-22 Temmuz tarihleri arasında Nuevo Leon eyaletinde 100, Tamaulipas eyaletinde 28, Veracruz eyaletinde 26 ve Sonora eyaletinde 26 kişi, geriye kalan 69 kişinin ise 12 ayrı eyalette sıcaklardan kaynaklı yaşamını yitirdiği belirtildi. Hükümet yetkilileri ayrıca, yüksek sıcaklık kaynaklı 3 bin 169 vakanın bildirildiğini açıkladı.

Sıcaklık, Haziran ayının sonlarında bazı Meksika eyaletlerinde 45 derece ile rekor seviyeye ulaşırken Bakja California ve Sonora eyaletlerinde bu hafta derecelerin 45 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor. Yetkililer şişelenmiş, kaynatılmış ve dezenfekte edilmiş su içilmesi ve 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalınmaması uyarılarında bulunurken güneş kremi ve şapka kullanılmasını tavsiye etti.

Ölümlerin 157’sinin 2023 yılı için beklenen 4 sıcaklık dalgasının üçüncüsünde kaydedilirken, geçen yılın aynı dönemlerinde ülke genelinde 38 ölüm, 282 vaka bildirilmişti.