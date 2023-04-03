Sıcak hava balon faciası. Alev aldı balondan atlayan iki kişi öldü

Havada balon faciası...Meksika'nın Teotihuacan şehrinde turistik bir sıcak hava balonu havalandıktan sonra sepeti alev aldı. Bu sırada balonun sepetinde altı kişi bulunuyordu. Sepet alev alev yanma başlayınca, balondaki iki kişi kendini boşluğa bıraktı.

Airporthaberin aktardığı bilgeleri göre, Teotihuacan şehri Sivil Koruma Birimi, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını duyurdu. Yaralılar tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırdı.Yanan balon bir süre havada ilerledikten sonra düştü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, balonun pilotu sepet alev aldıktan sonra yere güvenlik halatını sarkıttı. Ancak balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti.

Kazadan sağ olarak kurtulan balonun pilotu olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri operasyon başlattı.