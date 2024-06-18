Meksika’da belediye başkanına silahlı saldırı

Maksika’nın Guarrero eyaletine bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla hareket halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Aracından indirilen Villalba, eşinin gözü önünde silahla öldürüldü. Saldırıda, Villalba'nın eşi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Guerrero eyaleti savcılığından, konu hakkında yapılan açıklamada, belediye başkanının öldürülmesi kınandı ve saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yerel basında çıkan haberde ise bir süredir tehdit edildiği belirtilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu kaydedili.

2 HAZİRAN'DA SEÇİLMİŞTİ

Villalba, 2 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlerde Copala kasabasının belediye başkanı olarak seçilmişti. Ölümünün ardından, Meksika'da Eylül 2023'ten bu yana öldürülen siyasetçi sayısı 34'e yükseldi.