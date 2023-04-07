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Dünyanın en büyük toptancı pazarı yandı. Alevler kilometrelerce uzaktan görüldü

Meksika’da yer alan ve dünyanın en büyük toptancı pazarı olan 'Central de Abasto'da büyük bir yangın çıktı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:18
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Meksika'da devasa yangın

Dünyanın en büyük toptancı pazarı yandı. Alevler kilometrelerce uzaktan görüldü
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir pazarda büyük bir yangın büyük hasara yol açtı. Devasa bir alanı kaplayan ve dünyanın en büyük toptancı pazarı olduğu söylenen 'Central de Abasto'nun önemli bir bölümü alevler içinde kaldı.

İlk bilgilere göre kutu, palet gibi ahşap konteynerlerin ve yanıcı maddelerin depolandığı bir yerde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve yerel yetkililer olay yerine geldi.

Yaklaşık 200 itfaiyeci saatlerce yangını söndürmek için seferber oldular. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Pazar yerinin yüzde yirmisine yakınının yandığı belirtildi.

Meksika’nın başkentindeki Central de Abastos 327 hektarlık bir alanı kaplıyor ve her gün yüzbinlerce ziyaretçi alıyor. Yangın, daha fazla depolama ambarının ve ayrıca benzin istasyonlarının yakınında olması nedeniyle yetkilileri ve halkı alarma geçirdi.

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