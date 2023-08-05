Meksika’da futbol maçında silahlı saldırı. 4 ölü, çok sayıda yaralı

Meksika’nın Guerrero eyaletindeki Tecpan şehrinde bir futbol maçı sırasında stada giren silahlı kişiler, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

KAYNAK: İHA
Meksika’da futbol maçında silahlı saldırı. 4 ölü, çok sayıda yaralı

İHA'nın haberine göre; saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği iddia edildi.

Saldırganlar stada girerek ateş açtı

Saldırı, dün akşam saatlerinde Tecpan şehrindeki bir futbol sahasında meydana geldi. Bir futbol müsabakası sırasında stada gelen silahlı kişiler, uzun namlulu silahlarla rastgele ateş etmeye başladı. Saldırının ardından statta panik yaşandı. Sahadaki futbolcular ise saldırıdan zarar görmedi.

Saldırının kurbanları arasında kartel lideri de var

Saldırıda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Saldırıda öldürülenlerden birinin bölgedeki kartelin lideri ve bir başka kişinin ise onun en yakın arkadaşı olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Yetkililer saldırının sorumlularını arıyor

Tecpan şehri yerel yönetimi saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada olay nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtirken, saldırının soruşturulması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla federal ve eyalete bağlı ekiplerin birlikte çalışmaya başladığını bildirdi. Saldırının faillerinin yakalanması için operasyon başlatan yetkililer, vatandaşlardan da işbirliği istedi.

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