Kamyonla koskoca uçağa böyle çarptı

YENİÇAĞ/ Erhan SONGÜR

Meksika'daki bu kaza görünmez kaza değil göz göre göre meydana gelen bir kaza...İkram kamyonunun şoförü apronda bekleyen uçağı görmeyince olanlar oldu. Kamyon koskoca uçağı öyle bir çarptı ki yerinden oynattı.



Meksika'daki ilginç kazanın adresi Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nydı. Bir ikram kamyonu görüşü açık olmasına rağmen Vivo Aerobus'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağına çarptı. Kazanın nedeni şu anda belli değil. Soruşturma yapılıyor. Şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği ya da bir rahatsızık geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Uçağın arka bölümünde delik açıldı. Hasarın büyük olduğu belirtiliyor.