﻿Meksika’da kartel, polisle çatıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Meksika'nın Mexico City yakınlarındaki San Antonio Isla şehrinde ihbar üzerine bir eve düzenlenen operasyonda evde bulunan bir grup silahlı kişi güvenlik güçlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 2 polis memuru hayatını kaybederken, suçlular minibüsle başkent Mexico City yönüne doğru kaçtı.

Başkent polisi olay üzerine alarma geçerek helikopter desteği ve 70 kişilik bir ekip ile suçluları aramaya başladı. Suçlulara ait minibüs Mexico City’nin Alvaro Obregon belediyesinde yakalanırken, çıkan ikinci çatışmada 1 polis memuru daha hayatını kaybetti. Yaşanan kovalamaca sonucu 1 suçlu etkisiz hale getirildi, 7 suçlu ise yakalandı.

Mexico City Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, olaylara karışan suçluların üzerlerinde Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne ait işaretler bulunduğunu bildirirken aralarındaki 1 kişinin adam kaçırma suçu ile arandığını, 2 kişinin de daha önce uyuşturucu kaçakçılığı suçuna karıştıklarını ifade etti.

Operasyon sonucunda suçluların kaçırdığı 4 kişi kurtarılırken, çok sayıda silah, mühimmat, miğfer ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi. (İHA)