Meksika’da artık sigara kamusal alanda yasak

Meksika, dünyadaki en katı tütün karşıtı yasasını yürürlüğe koyması ile gündeme geldi. Daha önce diğer Güney Amerika ülkeleri tütün kullanımını sınırlandıran yasalar yürürlüğe koysa da Meksika, bu ülkeler arasında en geniş kapsamlı ve etkili önlem alan ülke oldu. Açık alanlarda sigara içilmesine yasak getiren yasa, yürürlüğe girdi. Hükümet, bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda sigara kullanımını yasaklayan 2008 tarihli yasanın kapsamı genişletildi.



TANITIM, REKLAM VE SPONSORLUK DA ARTIK YASAK

2021'de onaylanan düzenleme kapsamında yasağa, sahiller ve parklar dahil tüm kamusal alanlar dahil edildi. Yarından itibaren uygulanacak yeni düzenlemede tütün ürünlerinin tanıtımı, reklamı ve sponsorluğu satış noktalarında dahi yasaklandı.

“YENİ BİR RÜŞVET KAPISI MI?”

Sigara kullanıcıları, yasanın uygulanması konusunda endişelerini dile getirdi. Yolsuzluğun yaygın olduğu ülkede düzenlemenin kolluk güçleri için yeni bir rüşvet kapısı olabileceği ileri sürüldü. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) ise, Meksika’da yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladı.