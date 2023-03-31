﻿Meksika'da uçak kazası. Uçağın düşme anı görüntülendi

Meksika'nın Yucatan eyaletinin Merida şehrinde meydana gelen olayda, özel bir havacılık eğitim şirketine ait küçük bir uçak yerleşim bölgesinde boş bir alana düştü. Kaza sonucu uçak parçalanırken içerisinde yer alan eğitmen pilot ve öğrenci yaralandı.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar uçaktakilerin yardımına koşarken bölgeye gelen Kızılhaç ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavileri için hastaneye kaldırdı.

Güvenlik güçleri düşen uçakta yakıt sızıntısı olması nedeniyle bölgeyi güvenlik kordonuna alırken itfaiye ekipleri olası bir patlamayı önlemek için uçağa müdahale etti.

Uçağın düşme anına ait görüntüler Yucatan Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde uçağın düşmeden önce elektrik hattı kablolarına takıldığı görüldü.

Yucatan Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, kazanın uçaktaki mekanik arıza sonucu meydana geldiği düşünülüyor.