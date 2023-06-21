Meksika'dan kalkan uçak Venezuela tarafından düşürüldü

FANB komutanı General Domingo Larez Hernandez, uçağın radarda kaybolduğunu ve kaçakçılık yapmak için konum vericisini ve telsizini kapattığını söyledi. Uçağın Kolombiya sınırındaki düzlüklere doğru ilerlediğini gören FANB, uçağı düşürmek için harekete geçti.

General Hernandez, uçağın uyuşturucu ve silah kaçakçılarına ait olduğunu ve bunun için kanıtlar bulunduğunu belirtti. Uçakta kaç kişinin bulunduğu ve ölü ya da yaralı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Venezuela bu yıl 34 uçak düşürdü

Venezuela, bu yıl hava sahasına izinsiz giren 34 uçağı düşürdüğünü açıkladı. 2012 yılından bu yana ise Venezuela'nın düşürdüğü uçak sayısı 357'ye ulaştı.