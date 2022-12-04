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Sanchez’in eşi Katar halkına hakaret etti: Pis kokuyorlar

Meksikalı milli oyuncu Jorge Sanchez'in eşi Linda Villanueva, Instagram üzerinden Katar halkına ağır hakaret etti.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:34
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Meksikalı yıldızın eşinden Araplara: Pis kokuyorlar

Sanchez’in eşi Katar halkına hakaret etti: Pis kokuyorlar
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Katar hijyenini eleştiren Linda, instagram hesabından, "Bu insanlara banyo yapmanın, biraz parfüm sürmenin, biraz deodorant sürmenin maliyeti nedir? Korkunç kokuyorlar" dedi.

Bu paylaşım Katar’da büyük tepkiyle karşılanırken, Sanchez’in de eşine Katarlılar’dan özür dilemesi için baskı yaptığı belirtildi.

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Mustafa bey
4.12.2022 13:41
Haklı olduğunuz çok doğru ama bazen gerçekler söylenmez tüm ortadogu halkı içinde söylenecek bir şey bu pisler  
 
Yurttas
4.12.2022 13:31
Valla söylenecek laf yok , bir çoğu 5 vakit aldığı abdestle temiz olduklarını sanıyorlar. Koltuk altı , aynı elbiseyi giyerek vücutlarından sinen kokuyu önemsemiyorlar  
 
Ne diyeyim bilemedim.
4.12.2022 13:23
Temizlik imandan gelir.Her toplumun temizlik anlayışı farklı kültür farklı.Ama bir gerçek var Temizlik imandan gelir.Temizlik ruhun temiz kalması bedenin temiz kalması olarak algılanmalı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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