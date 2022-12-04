Sanchez’in eşi Katar halkına hakaret etti: Pis kokuyorlar

Katar hijyenini eleştiren Linda, instagram hesabından, "Bu insanlara banyo yapmanın, biraz parfüm sürmenin, biraz deodorant sürmenin maliyeti nedir? Korkunç kokuyorlar" dedi.

Bu paylaşım Katar’da büyük tepkiyle karşılanırken, Sanchez’in de eşine Katarlılar’dan özür dilemesi için baskı yaptığı belirtildi.