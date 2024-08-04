Meksikalılardan İsrail protestosu

Başkent Mexico City'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in işgalci politikalarını ve insan hakları ihlallerini protesto etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail ile ilişkilerin koparılması ve Filistin'e uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları, Meksika'daki kamuoyunun İsrail'e yönelik öfkesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Katılımcılardan biri olan Horacio, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin barış sürecine büyük bir darbe vurduğunu belirterek, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı artırmaya devam ettiğini söyledi.

Meksika'da Filistin meselesine olan ilgi, İsrail'in son dönemdeki saldırılarıyla birlikte önemli ölçüde arttı.

Birçok Meksikalı, Filistin halkının yaşadığı acılara duyarsız kalamayarak sokaklara çıktı.

Bu gösteriler, Latin Amerika'da İsrail'e karşı yükselen tepkinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.