Diyarbakır'da İsrail protestosu; kahve zinciri şubesine taşlı saldırı girişimi

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da İsrail protestosu; kahve zinciri şubesine taşlı saldırı girişimi

İran’da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 3 Ağustos’ta tüm dünyayı meydanlara davet etmesinin ardından Diyarbakır’da geniş çaplı bir protesto düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan binlerce kişi, Kayapınar İlçesi Fırat Bulvarı'ndan başlayarak Yenihal Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezine kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları ve İsmail Haniye’nin fotoğraflarıyla yürüyen grup, İsrail aleyhinde sloganlar attı ve tekbir getirdi.

Yetimler Vakfı koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, konuşmasında Gazze’de yaşanan durumu eleştirerek, Siyonistlere ve destekçilerine karşı ekonomik ambargo çağrısında bulundu. Ünsal, "Filistin’de yaşanan dram, Müslümanların birlik olup bu savaşta Gazze ve Filistin’in yanında durması gerektiğini gösteriyor. Siyonistlere ve destekçilerine karşı ekonomik ambargo uygulayalım" dedi.

Protesto sırasında, bazı grup üyeleri bir kahve zinciri şubesine taşlarla saldırı girişiminde bulundu.

Ancak polis tarafından alınan güvenlik önlemleri sayesinde iş yerinde hasar oluşmadan saldırı engellendi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın da bulunduğu alanda, Güvenlik Şube Müdürü kalabalığa sağduyulu davranmaları çağrısında bulunarak, olayın yatışmasına yardımcı oldu.

Kalabalık, yapılan uyarıların ardından sessiz bir şekilde dağıldı.

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