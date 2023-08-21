Meksika'nın en yüksek dağından düşen tırmanışçılar hayatını kaybetti

Puebla eyaletindeki sivil savunma ofisi, 5 bin 675 metre yüksekliğindeki dağa tırmanan dağcıların ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Ofis, 4 kişinin düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

PİCO DE ORİZABA, PEK ÇOK DAĞCININ ÖLÜMÜNE SAHNE OLUYOR

Pico de Orizaba Dağı'na tırmanmaya çalışan dağcılar, sık sık kazaya kurban gidiyor.

Arama kurtarma ekipleri 2015'te, 1959'da meydana gelen çığda kaybolan 3 kişinin kara gömülü cesetlerine ulaşmıştı.

2017'de bir ABD'li, Pico de Orizaba'da yaşamını yitirmişti.

ABD’nin Mexico City Büyükelçiliği, 2018'de diplomatik misyonunun bir üyesinin dağa tırmanırken öldüğünü duyurmuştu.