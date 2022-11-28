Martino casuslukla suçlandı. Meksika'nın hocasına ''Truva Atı'' dediler

Arjantin yenilgisiyle eleştiri oklarının hedefi olan Meksika Milli Takımı teknik direktörü Tata Martino casuslukla suçlandı.

Aztek ülkesinin önemli yayın organlarından ESPN'nin tecrübeli yorumcusu Alvaro Morales, Martino'nun milli takımın içine sokulmuş bir truva atı olduğunu söyleyerek, "O taktiksel olarak oyunu Arjantin'e teslim etti.

Bizim kazanmamız için hiçbir şey yapmadı.Truva atı içimizdeydi ve Arjantin için casusluk yaptı. Yılda 3 milyon dolardan fazla ödeniyor bu adama.O para bizim cebimizden çıkıyor" dedi.

Meksika Futbol Federasyonunun Dünya Kupası sonrası Martino ile yolları ayıracağı ileri sürülüyor.