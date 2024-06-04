Meksika'nın Yahudi kökenli yeni devlet başkanı Filistin yanlısı çıktı

Kaynak: AA
Meksika'nın Yahudi kökenli yeni devlet başkanı Filistin yanlısı çıktı

Meksika'nın ilk kadın başkanı olan Claudia Sheinbaum, Yahudi kökenli olmasına karşın Filistin yanlısı çıktı.

Meksika'daki başkanlık seçimlerini büyük oy farkı ile büyük bir zaferle kazanan Claudia Sheinbaum, İsrail Filistin sorununun iki devletli sistemle çözüleceğini savunarak Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde açıklamalar yapıyor.

61 yaşındaki Claudia Sheinbaum, seçim süreci boyunca da Filistin yanlısı açıklamalarda bulunmuş ve İsrail'in sivil yerleşimlere yönelik saldırıları kınadığını söylemişti.

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İSRAİL'İN SİVİLLERE YAPTIĞI SALDIRILARI KINAMIŞTI

Mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, iki devletli çözüm açıklamalarına destek verdiğini ifadelerini desteklediğini aktaran Claudia Sheinbaum, saldırıları kınayarak Meksika hükümetinin İsrail Filistin konusunda ilk andan bu yana aldığı pozisyonu desteklediğini açıkladı.

"BM'NİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ DESTEKLİYORUM"

Filistin'in bir devlet olarak tanınması gerektiğini savunan Claudia Sheinbaum, şiddetin her türlüsünün kınanması gerektiğini belirtti. Claudia Sheinbaum özellikle sivillere ve masumlara yapılan her türlü saldırının karşısında olduğunu vurgulayarak Birleşmiş Milletler öncülüğünde açıklanan iki devletli çözüm önerilerine katıldığını ifade etti.

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