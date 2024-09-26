Meksika’yı John Kasırgası vurdu: 3 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meksika’yı John Kasırgası vurdu: 3 ölü

Meksika’nın güneyini vuran John Kasırgası’nın yol açtığı toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’nın güneyini John Kasırgası vurdu. Pazartesi akşam saatlerinde karaya ulaşan kasırga, sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtı. Kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu, devrilen elektrik direklerinde hasar meydana geldi.

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Guerrero Eyalet Valisi Evelyn Salgado yaptığı açıklamada, Tlacoachistlahuaca kasabasında 2 kişinin, Malinaltepec'te ise bir kişinin toprak kayması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Oaxaca eyaletindeki Puerto Escondido ve Huatulco havaalanlarında uçuşların askıya alındığı, bugün sabah saatlerinden itibaren uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

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Sivil savunma ekipleri ve Ulusal Muhafızlar, Guerrero ve Oaxaca eyaletlerinde çamurla kaplanan yolları temizleme çalışmalarına başladı. Elektrik şirketi CFE, 99 bin evde elektrik kesintisi yaşandığını, onarım çalışmalarının ardından müşterilerin büyük bir kısmına elektriğin yeniden sağlandığını duyurdu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre John Kasırgası tropikal fırtınaya dönüşmesinin ardından şiddetini azaltarak ülkenin iç kesimlerine doğru ilerledi.

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