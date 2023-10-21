Meksika’yı Norma Kasırgası vurdu

Meksika’nın Pasifik kıyılarını Norma Kasırgası vurdu.

KAYNAK: İHA
Meksika’yı Norma Kasırgası vurdu

Meksika’nın Baja California Sur yarımadasının güney ucunda bulunan tatil kenti Los Cabos’u Norma Kasırgası vurdu. Rüzgar hızının saatte 220 kilometreye ulaştığı Norma Kasırgası, şiddetli yağışlara neden oldu. Çok sayıda uçuş iptal edilirken havalimanları da kapatıldı. Yarın da etkili olması beklenen kasırga nedeniyle yabancı turistlerle dolu oteller de önlem almaya çalışıyor.

Baja California Sur Valisi Victor Manuel Castro kasırganın etkisini arttırmasının ardından yaptığı açıklamada bölge halkına evlerinde kalması uyarısında bulunarak, “Saat 18.00-19.00 saatlerinden sonra kimde evlerinden ayrılmasın” dedi.

TAMMY KASIRGAYA VENEZUELA VE KARAYİPLERİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Tammy Fırtınası, dün sabah saatlerinde 1. kategori kasırgaya dönüştü. Tammy’nin neden olduğu şiddetli rüzgar Venezuela’nın başkenti Karakas’ı vurdu. Tammy Fırtınası’nın bugün Karayipler’deki Guadeloupe, Antigua ve Barbuda adalarını geçerek Küçük Antiller'e doğru hareket etmesi gerekiyor.

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