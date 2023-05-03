Melek Mızrak Subaşı: AKP İl Başkanı beni ters kelepçe ile tehdit etti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ildeki üst geçitlere asılan pankartlar nedeniyle AKP'li Başkan Serkan Yıldırım'ın kendisini 'ters kelepçe' ile tehdit ettiğini açıkladı.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ocak ayında Bilecik’i ziyareti sırasında AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.

“BU MAKAM SAYMAZLIKTIR”

Yerel haber sitesi Yarın11'in haberine göre, Yıldırım ile arasında geçen telefon konuşmasını aktaran Subaşı, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilecik Belediyesi'ne CHP’li olsun AKP’li olsun mutlaka bir yazı yazmak zorundayız. Milliyetçi Hareket Partisi de bunu yazdı. Sağ olsunlar, bizden yanıt gelmeden standı koydular ama önemli değil. Fakat AK Parti stant yeri bizden talep etti. Yanında İYİ Parti de var. Fakat şu hiç hoş değil. Atatürk'ümüzün Fox köpeği ile birlikte olduğu yere AK Parti gölgelik çadırı yapıp AK Parti bayraklarını asamaz. Tüm vatandaşlarımız duysun istiyorum, böyle bir izni vermedik. Nedenine gelince; orada vatandaşlarımız için bir bank var. CHP’lisi, AKP’lisi, MHP’lisi de buraya oturur. Hiç kimse bir parti bayrağı altında oturmak zorunda değil. Orası kamuya açık bir yer. Standın dışarısına çıkılmasından inanılmaz rahatsızım. Belediyeye öylesine yazı yazılmıyor. Burada bizlere sorulması gerekiyor. Bu makam saymazlıktır. Bunun cevabı şu aslında, hükümet bizde belediyeler hiçbir şey yapamaz. Hadi o AKP bayrağını kaldırsın da göreyim."

'TERS KELEPÇE İLE GİDERSİN İNDİR DE GÖREYİM'

Subaşı şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilimize geldiğinde Ekrem başkanla gelme zamanları çakışmıştı. Buradaki üst geçitler kamuya ait. O zaman AK Parti İl başkanından şunu rica etmiştik ve özellikle kendisini aradım. Sayın başkanım o üstgeçitler bize ait, bize bir yazı yazın, çünkü bizde reklam duyurularımızı yapacağız. En azından bir yüzüne biz diğer yüzüne siz asın dedim. Sonuçta Cumhurbaşkanı geliyor. Orada AK Parti İl Başkanı beni yanlış anlamıştı. Dedi ki, 'ters kelepçe ile gidersin. İndir de göreyim'. Yanımda bulunan çalışma arkadaşlarım da buna şahit oldular. Ben bu durumda çok üzülüyorum. Bu bir tehdit unsuru olamaz. Ters kelepçe ile gidersin ne demek! 'Cumhurbaşkanı korumaları yanımda, ters kelepçeyle gidersin' cümlesini unutmam. 'Siz beni tehdit mi ediyorsunuz' dedim. Hatta bizim birçok birim müdürlerimiz de tehdit aldı. Buraya kim gelirse başımın üstünde yeri var. Cumhurbaşkanı geldiğinde de en çok belediye personeli çalışmıştır. Bunu da şuradan biliyorum. Cumhurbaşkanı korumaları beni arayarak teşekkür ettiler. Fakat bu tarz tehditler artık bitmeli.”