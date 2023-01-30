﻿Targaryen belediye başkan vekili. Sosyal medya Melek Mızrak Subaşı'nı konuşuyor

İmamoğlu'nun, Başkan Vekili Melek Mırzak Subaşı ile tokalaştığı görüntülerin ardından sosyal medya karıştı. Subaşı, Game of Thrones dizisindeki "Daenerys Targaryen" karakterine bile benzetildi.

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR

1988 yılında Bulgaristan’da dünyaya gözlerini açan Subaşı, küçük yaşta ailesiyle birlikte Bilecik’e göç ediyor. İlk, orta ve lise eğitimini Bilecik’te tamamlayan Subaşı, üniversite için Bulgaristan’a geri dönüyor ve mimarlık okuyor.

Ardından Bilecik’e geri dönen Subaşı, dört yıl mesleğini yaptıktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı.

Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de sürdüren Subaşı; geçen yıl Nisan ayında İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’nun başkan vekilliğinin düşürülmesi üzerine Bilecik Belediyesi’nin yeni başkan vekili oldu.

Şu an Bilecik Belediyesi başkan vekili görevini sürdüren Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.

İşte sosyal medyadaki o paylaşımlar: