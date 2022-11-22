Melek Mosso annesiyle birlikte türkü söyledi

Şarkıcı Melek Mosso, Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde annesi Hatice Mosso ile birlikte “Mevlam Bir Çok Dert Vermiş” türküsünü beraber söylediği anların videosunu paylaştı.

Melek Mosso, paylaşımının altına “Hem kendi hayallerimi, hem onun hayallerini gerçekleştirdim. Dünyanın en güzel duygularından biri annemin yüzünü güldürebilmekmiş meğer. Duaların, sevgin, varlığın hiç eksik olmasın hayatımdan. Seni çok seviyorum annecim” notunu düştü.